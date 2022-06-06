Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Mayıs ayında %3,18 düştü

Pazartesi, 06 Haziran 2022 13:53:38 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,18 düşerek 8,20 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 4,70 milyon mt’a kıyasla 3,5 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, bu yılın Nisan-Mayıs döneminde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %22,75 düşüşle 9,72 milyon mt seviyesinde kaydedildi.