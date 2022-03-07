Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Şubat döneminde %6,78 düştü

Pazartesi, 07 Mart 2022 10:17:24 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021-2022 mali yılının Nisan-Şubat döneminde, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %6,78 düşerek 45,29 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 3,79 milyon mt’a kıyasla 4,37 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, söz konusu dönemde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %27,18 düşüşle 45,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.