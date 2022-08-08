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Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Temmuz döneminde %8,64 arttı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 10:08:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde yıllık %8,64 artarak 18,23 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 5,8 milyon mt’a kıyasla 4,23 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, 2022-2023 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %34,41 düşüşle 14,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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