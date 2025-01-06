Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %12 azaldı

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2024-25 mali yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık %11,65 düşüşle 42,90 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bir önceki ay kaydedilen 5,41 milyon mt’a kıyasla 4,15 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre Nisan-Aralık döneminde tüm limanlardan gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %15,67 düşüşle 36,44 milyon mt seviyesinde kaydedildi.