Kocaer Çelik’in satış gelirleri ilk yarıda %76,8 arttı

Cuma, 05 Ağustos 2022 14:07:03 (GMT+3) | İstanbul

Çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında, Kocaer Çelik bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 107,8 milyon TL net kâra kıyasla 322,92 milyon TL net kâr bildirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %51,9 artışla 890,83 milyon TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %76,8 artışla 4,32 milyar TL oldu.

Öte yandan yılın ilk altı ayında şirketin AVFÖK’ü yıllık %220 artışla 926 milyon TL olurken, AVFÖK marjı ise %21,4 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin satış hacmi geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla %10,4 artışla 278.758 mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında Kocaer’in katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %32,4’ten %41,3’e yükseldi. Şirket ağırlıklı olarak sipariş bazlı üretim yapmayı tercih ediyor, minimum ürün ve hammadde stoku ile faaliyet gösteriyor.