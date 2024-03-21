Kocaer Çelik’in net kârı ve satış tonajı 2023’te yükseldi

Perşembe, 21 Mart 2024 11:47:44 (GMT+3) | İstanbul

Çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) 2023 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Kocaer Çelik bir önceki yıl kaydedilen 970,05 milyon TL net kâra kıyasla 1,18 milyar TL net kâr bildirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %3 artışla 1,8 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %14,2 düşüşle 15,09 milyar TL oldu.

Öte yandan 2023 yılında şirketin AVFÖK’ü yıllık %6,5 artışla 2,23 milyar TL olurken, AVFÖK marjı ise %11,9’dan %14,8’e yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin satış tonajı bu yıl Türkiye çelik sektöründe yaşanan daralma ve ihracat hacminde kaydedilen gerilemeye rağmen 2022 yılına kıyasla %5,3 artışla 561.458 mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın tamamında Kocaer’in katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı 2022 yılında kaydedilen %42’ye %39,4’e geriledi. Şirket ağırlıklı olarak sipariş bazlı üretim yapmayı tercih ediyor, minimum ürün ve hammadde stoku ile faaliyet gösteriyor.

Şirketin açıklamasına göre 2023 yılı Mayıs ayında Aliağa’da bulunan A2 fabrikasında gerçekleştirilen 32 günlük üretim duruşuna rağmen yılın tamamında satış tonajı yükseldi.