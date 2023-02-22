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Kocaer Çelik’in net kârı ve satış gelirleri 2022’de yükseldi

Çarşamba, 22 Şubat 2023 10:10:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) 2022 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Kocaer Çelik bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 135,37 milyon TL net kâra kıyasla 755,74 milyon TL net kâr bildirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %45,9 artışla 1,4 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %123,3 artışla 9,42 milyar TL oldu.

Öte yandan 2022 yılında şirketin AVFÖK’ü yıllık %168,9 artışla 1,58 milyar TL olurken, AVFÖK marjı ise %13,9’dan %16,8’e yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin satış hacmi 2021 yılına kıyasla %7,3 artışla 533.238 mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın tamamında Kocaer’in katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı 2021 yılında kaydedilen %33,1’den %42’ye yükseldi. Şirket ağırlıklı olarak sipariş bazlı üretim yapmayı tercih ediyor, minimum ürün ve hammadde stoku ile faaliyet gösteriyor.

Şirketin açıklamasına göre, geçtiğimiz yıl enerji maliyetleri önemli oranda artış gösterdi ve üretim maliyetleri içindeki payı yükseldi. Söz konusu dönemde hurda ve demir cevheri fiyatları dalgalı bir seyir izledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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