Kocaer Çelik’in 2022’ye yönelik beklentileri küresel piyasadaki dalgalanmalara rağmen olumlu

Pazartesi, 07 Kasım 2022 10:55:11 (GMT+3) | İstanbul

Çelik üreticisi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında, Kocaer Çelik bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 104,04 milyon TL net kâra kıyasla 453,65 milyon TL net kâr bildirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %220,3 artışla 1,24 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %170,6 artışla 6,74 milyar TL oldu.

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında şirketin AVFÖK’ü yıllık %203,8 artışla 1,29 milyar TL olurken, AVFÖK marjı ise %17,1’den %19,2’ye yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin satış hacmi geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayına kıyasla %12,5 artışla 389.626 mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk dokuz ayında Kocaer’in katma değerli ürünlerinin toplam satış hacmindeki payı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %31,7’den %41,8’a yükseldi. Şirket ağırlıklı olarak sipariş bazlı üretim yapmayı tercih ediyor, minimum ürün ve hammadde stoku ile faaliyet gösteriyor.

Şirketin açıklamasına göre, çelik talebi yüksek enerji fiyatları ve küresel resesyon endişeleri nedeniyle 2008 mali krizinden bu yana en sert düşüşünü yaşıyor. Küresel resesyon endişeleri çelik talebini sınırlandırdı, hurda ve demir cevheri fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

Küresel piyasada kaydedilen dalgalanmalara rağmen Kocaer Çelik’in 2022 yılının geri kalanına ilişkin olumlu beklentileri sürüyor ve söz konusu yılda toplam satış gelirlerinin bir önceki yıla göre %100’ün üzerinde bir artış göstereceğini tahmin ediyor.