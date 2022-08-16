Kocaer Çelik yenilenebilir enerji ve katma değerli çelik yatırımları yapacak

Salı, 16 Ağustos 2022 12:42:05 (GMT+3) | İstanbul

Kocaer Çelik halka arzdan elde edilecek gelirle gerçekleştireceği yatırımlara yönelik detayları açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket halka arz gelirlerinin %65-70’ini yenilenebilir enerji ve katma değerli yeni ürünler olmak üzere yatırım harcamalarına ayıracağını ifade etmişti.

Bu kapsamda Kocaer Çelik mevcut kurulu 13 milyon kWh gücünde çatı üzeri güneş enerjisi santrallerine (GES) ek olarak 2 milyon kWh çatı üzeri GES’in yapım sözleşmesini imzaladı, 15 milyon KWh rüzgar enerji santrali ve 15 milyon kWh arazi GES kurulumu ile ilgili fizibilite çalışmalarını ve teklif görüşmelerini sürdürüyor. Böylece şirket yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecek toplam 45 milyon kWh elektrik ile enerji ihtiyacının tamamına yakınını karşılamayı hedefliyor.

Ayrıca şirket halka arzdan elde edilecek kaynakların bir kısmını yeni katma değerli çelik ürünlerin üretim sürecinde kullanılmak üzere daha büyük ve güçlü makine ile ekipmanların yatırım harcamalarında kullanacak.