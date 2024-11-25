Kocaer Çelik yeni çelik profil tesisi ve çelikhane kurmayı planlıyor

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), 2025-2030 yılları arasına yönelik büyüme stratejisini ve planlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada şirket, iç piyasada üretilmeyen kaliteleri ürün portföyüne dahil etmek amacıyla yıllık 500.000 mt kapasiteli dördüncü çelik profil tesisine yatırım yapmayı, bu sayede toplam üretim kapasitesini 2030 yılına kadar yıllık 1,3 milyon mt çıkarmayı ve ithal ürünleri ikame etmeyi planladığını ifade etti.

Öte yandan Kocaer Çelik, daha katma değerli ve yüksek kaliteli ürünler üretmek için gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı yeni çelikhane kurmayı hedeflediğine dikkat çekti. Farklı ebatlarda ve kalitelerde kütük ile blum üretilmesi planlanan yıllık 1 milyon mt kapasiteli yeni çelikhanenin aynı zamanda yeşil çelik üretimine uygun olacağını ve hammadde maliyetlerini %10-12 azaltacağını dile getirdi. Söz konusu çelikhanenin 2028 yılında devreye alınması bekleniyor.

Sürdürülebilirlik ve enerji bağımlılığı konularına değinen şirket, inşası devam eden ve ilk fazda 24 MW’a ulaşması planlanan Aydın jeotermal santralinde üretilecek temiz enerjinin %20’si ve diğer çatı üstü santralleriyle tüm enerji ihtiyacını karşılamayı planladığının altını çizdi. Bu sayede sera gazı salımını düşürebileceğini ve ürettiği temiz enerjiden kalan %80’lik kısmı satabileceğini vurguladı. Bununla birlikte diğer jeotermal ve güneş enerjisi santrallerine yapılacak yatırımlarla toplam yenilenebilir enerji kapasitesini yaklaşık 900 MW seviyesine çıkaracağını ve yeni çelik profil tesisi ile çelikhanesinin de enerji tüketimini karşılayabileceğini aktardı.

Bununla birlikte Kocar Çelik, küresel dağıtım ağını güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Bu plan doğrultusunda, ürünlerini kesme, delme ve bükme gibi işlemlerle son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirdiği çelik servis merkezlerinin kapasitesini ve sayısını artırmanın yanı sıra Suudi Arabistan, ABD ve AB’de beş yeni dağıtım kanalı açmak üzere çalışmalar yürüttüğünü paylaştı.