Kocaer çelik servis merkezinin kapasitesini artırdı

Çarşamba, 06 Mart 2024 14:11:35 (GMT+3) | İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik) çelik servis merkezinin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımını tamamladığını ve yeni kapasiteyi devreye aldığını açıkladı. Katma değerli ürünlerinin toplam ürün portföyündeki payını artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımla şirketin servis merkezinin mevcut yıllık 120.000 mt olan kapasitesi %50 artışla yıllık 180.000 mt’a yükseltildi.

Şirketin çelik servis merkezi boy kesim, soğuk şekillendirme, galvanizleme gibi hizmetlerle başta enerji sektörüne yönelik olmak üzere profilleri yüksek katma değerli ürün haline getiriyor.