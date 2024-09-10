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Yazıcı Demir Çelik Ankara’da güneş enerjisi santrali kuracak

Salı, 10 Eylül 2024 10:31:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.’nin Ankara’nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirmeyi planladığı güneş enerjisi santrali projesiyle ilgili olarak bakanlığa sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyasının incelendiği ve projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı bildirildi.

Yatırım maliyeti 930 milyon TL olan proje kapsamında toplam 104.754 adet güneş paneli kurulacak. Yatırım maliyetinin yaklaşık %20’sinin öz kaynaklardan, %80’inin ise krediyle karşılanması planlanıyor. Kurulu kapasitesi 47 MWe seviyesinde yer alacak santralin yılda 100,4 milyon kWh enerji üreteceği ve kullanım ömrünün yaklaşık 25 yıl olacağı öngörülüyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Yatırım Üretim 

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