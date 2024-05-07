Kocaer ABD’de üretim tesisi veya servis merkezi kurma seçeneğini araştırıyor

Salı, 07 Mayıs 2024 11:45:42 (GMT+3) | İstanbul

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kocaer Çelik), özelikle enerji sektöründe kullanılan çelik profillerin önemli bir tedarikçisi konumuna geldiği ABD’de üretim tesisi veya servis merkezi kurmak amacıyla fizibilite çalışmalarına başladığını duyurdu.

Şirket bu sayede küreselleşme çalışmalarını hızlandırmayı ve rekabet gücünü daha da artırmayı amaçladığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Kocaer, yurt dışındaki faaliyetlerini geliştirmek amacıyla bir dış ticaret şirketi kurma kararı aldığını açıklamıştı.