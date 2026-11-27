Hatay merkezli çelik üreticisi Koç Metalurji, uluslararası ticari faaliyetlerini geliştirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Hollanda'da 100.000 € sermayeli Koç Metalurji B.V. unvanlı bir şirket kurduğunu duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada yeni şirketin sermayesinin tamamının Koç Metalurji'ye ait olduğu ve kuruluş işlemlerinin 25 Kasım 2026 tarihinde tamamlandığı bildirildi.

Uluslararası pazarlardaki etkinliğin artırılması hedefleniyor

Yeni şirketin demir-çelik ticaretinin yanı sıra holding, finansman ve yatırım alanlarında faaliyet göstermesinin planlandığı ifade edildi. Koç Metalurji, Hollanda'daki şirket aracılığıyla küresel rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı