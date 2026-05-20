Tata Steel Nederland mevzuat kaynaklı baskılar nedeniyle kok tesislerini planlanandan daha erken kapatabilir

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, devam eden mevzuat kaynaklı ve çevresel baskılar nedeniyle kok ve gaz tesislerini daha önce planlanandan daha erken kapatma olasılığını değerlendirdiğini açıkladı.

Şirket, sürecin özellikle çevresel ve operasyonel risklerin güvenli şekilde yönetilmesi açısından önemli teknik ve lojistik karmaşıklık içerdiğini belirtti.

Açıklamaya göre Kuzey Denizi Kanal Bölgesi Çevre Hizmeti, KGF 1 ve KGF 2 olarak bilinen kok ve gaz tesislerine ait izinleri geri çekme niyetini Tata Steel Nederland’a bildirdi. Söz konusu bildirimin, tesislerin gelecekteki faaliyet süresi ve Tata Steel Nederland’ın genel operasyonlarına ilişkin ek belirsizlik yarattığı ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere söz konusu kok tesisleri, ağır metaller ve benzen gibi kanserojen maddeler yaydığı gerekçesiyle eleştirilirken, şirket çevresel limitleri aşması nedeniyle şimdiye kadar 8,5 milyon € para cezası ödemişti.