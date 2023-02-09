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Kobe Steel Nisan-Aralık dönemi için daha düşük net kâr açıkladı, mali yılın tamamına yönelik tahminini aşağı çekti

Perşembe, 09 Şubat 2023 14:07:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd 2022-23 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayı için mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Kobe Steel bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 54 milyar JPY net kâra kıyasla 47,5 milyar JPY (362,8 milyon $) net kâr kaydetti. Aynı dönemde şirketin satışlardan elde ettiği toplam net gelir ise yıllık %20,2 artışla 1,78 trilyon JPY (13,6 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirket, satış hacmindeki düşüşe rağmen fiyatlarını iyileştirmesi ve elektrik birim satış fiyatının elektrik üretiminde kullanılan termal kömür fiyatlarının yükselmesiyle bağlantılı olarak artması nedeniyle satışlarının yükseldiğini ifade etti.

Kobe Steel söz konusu dönemde yıllık %6,2 düşüşle 4,68 milyon mt ham çelik üretti. Aynı dönemde şirketin çelik satış hacmi, çoğunlukla temelde bir talep sektörü olan otomobil üretiminin yurt dışında azalması ve müşterilerin stok düzenlemelerinin yarattığı etki nedeniyle yıllık %6,25 düşerek 3,75 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Kobe Steel 2022-23 mali yılının tamamında ham çelik üretiminin yaklaşık 6,2 milyon mt olmasını bekliyor. Şirket aynı dönemde çelik satış hacminin ise yarı iletken çip eksikliğinin devam etmesi, otomobil üretiminin Çin’de Covid-19 salgınının yeniden ortaya çıkması sonucu çoğunlukla yurt dışında azalması ve müşterilerin stok düzenlemeleri nedeniyle önceki tahminine kıyasla düşüşle toplamda 5 milyon mt olacağını öngörüyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Kobe Steel 

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