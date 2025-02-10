Nippon Steel, Kobe Steel’de bulunan hisselerini satışa çıkaracak

Japon çelik üreticisi Nippon Steel, varlık verimliliğini artırmak amacıyla bir diğer yerel çelik üreticisi Kobe Steel’de bulunan hisselerinin tamamını satacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kobe Steel ile olan iş birliğinin devam edeceği vurgulandı. Bununla birlikte hisselerin satılacağı zamanın piyasa trendleri gibi faktörler göz önüne alınarak belirleneceği ifade edildi. Ayrıca Kobe Steel’in de Nippon Steel’de bulunan hisselerini satacağı dile getirildi.

Kararın Nippon Steel’in bu yılın Mart ayında sona erecek mevcut mali yıla ilişkin mali sonuçları üzerindeki etkisi ise şimdilik belirtilmedi.