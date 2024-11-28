Kobe Steel yeni yatırımla kendi bünyesinde korozyona dayanıklı sac üretimine başlayacak

Japon çelik üreticisi Kobe Steel, Kakogawa tesisindeki galvanizleme ekipmanlarını yenilemek ve KOBEMAG® markası altındaki korozyona dayanaklı saca yönelik kaplama faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 32 milyar JPY (210,62 milyon $) yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket, 2017-18 mali yılında imzaladığı anlaşma doğrultusunda çinko-alüminyum-magnezyum kaplama faaliyetlerini Nisshin Steel’den temin ettiğini dile getirdi. Ancak bahsi geçen ürünlere yönelik talebin son zamanlarda artmasının ardından bu faaliyetleri kendi bünyesine taşıma kararını aldığını vurguladı.

Proje kapsamında Kobe Steel, KOBEMAG® sac üretimini Kakogawa tesisine entegre edecek. 2029-30 mali yılından itibaren söz konusu ürünün üretimine başlayarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak.

KOBEMAG® sacın konut, mimarlık, inşaat mühendisliği ve otomotiv gibi pek çok sektörde kullanıma uygun olduğu belirtiliyor.