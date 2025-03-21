Yamato Steel ilk gemisinde Kobe Steel’in düşük karbonlu çeliğini kullanacak

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., yüksek fırın üretim sürecinde karbon emisyonunu azaltan Kobenable® çeliğin Japonya merkezli Yamato Steel’e ait bir gemide kullanılacağını açıkladı. Yamato Steel’in ilk gemisi olan bu geminin çelik ürünleri ve hurda taşıması planlanıyor.

Bu defa gemi inşasında, kütle dengesi yöntemini kullanarak çelik üretim sürecinde karbon emisyonunu %100 oranında azaltan “Kobenable® Premier” kullanılacak.

Kobenable çelik gemi inşasında dördüncü defa kullanılacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2023 yılının Mart ayında Kobe Steel 180.000 tonluk bir dökme yük gemisinin inşasında kullanılmak üzere Japon gemi üreticisi Imabari Shipbuilding Co., Ltd.’ye Kobenable çeliği tedarik etmişti.