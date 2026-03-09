Chugai Ro, Kobe Steel’e yeni hidrojenli ısıtma fırını tedarik etti

Japon fırın ve yanma teknolojileri tedarikçisi Chugai Ro Co., Ltd., Japon çelik üreticisi Kobe Steel’in Japonya’daki Takasago Works tesisine hidrojen yakıtlı bir pilot ısıtma fırını teslim ettiğini açıkladı.

Chugai Ro’ya göre hidrojen yanma brülörleri kullanan ve dört brülör ile toplam 2.791 kW yanma kapasitesine sahip olan fırın Japonya’da faaliyette olan en büyük hidrojen yakıtlı ısıtma fırınlarından biri oldu. Chugai Ro’nun geliştirdiği fırın kullandığı doğal gaz ya da hidrojen oranı fark etmeksizin homojen ısı dağıtımı sağlayacak şekilde tasarlandı. Chugai Ro, sistemin yakıt geçişinde esneklik sağladığını ve böylece operatörlerin hidrojen arzına ve fiili ihtiyaçlara bağlı olarak yanma konfigürasyonunu ayarlayabilmesine olanak tanıdığını belirtti.

Teknoloji tedarikçisi karbonsuz enerji kaynakları kullanarak ısıtma ekipmanlarını ve endüstriyel fırınlarını geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.