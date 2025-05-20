Kobe Steel çelik üretiminde hammadde olarak siyah pelet kullanımını araştırıyor

Japon çelik üreticisi Kobe Steel ve Japonya merkezli Mitsubishi UBE Cement Corporation (MUCC), Kobe Steel’in Kakogawa tesisinde siyah pelet üretim teknolojisini kullanabilmek için ortak fizibilite çalışması yürütmek üzere bir anlaşma imzaladı.

Beyaz peletin ısıl işleme tabi tutulmasıyla elde edilen ve kalorifik değeri neredeyse kömürle aynı olan siyah peletin hem enerji üretimi için yakıt hem de çelik üretiminde hammadde olarak kullanılma potansiyeline sahip düşük karbonlu bir alternatif olması bekleniyor. Suya dayanıklı olan siyah peletin açık havada depolanabiliyor olması, kendiliğinden yanma riskinin önüne geçilmesini ve diğer güvenlik kontrol önlemlerinin uygulanmasını kolaylaştırarak daha düşük riskli ve daha yüksek güvenlikli bir hammadde ve yakıt olarak kullanılmasını sağlıyor.

Şirketler ön çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak 2026 yılında bir ortak girişim şirketi kurabilir. Ayrıca Kobe Steel, siyah peleti kendi tesislerinde kullanmanın yanı sıra siyah pelete ihtiyaç duyan müşterilere tedarik etmek üzere diğer ülkelerde yeni tesisler inşa etmeyi de düşünüyor.