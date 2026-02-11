 |  Giriş 
Kobe Steel’in net kârı ve satış geliri 2025’in Nisan-Aralık döneminde geriledi

Çarşamba, 11 Şubat 2026 11:35:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayı için mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kobe Steel bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 116,84 milyar JPY net kâra kıyasla 84,33 milyar JPY (550,98 milyon $) net kâr kaydetti. Aynı dönemde şirketin satışlardan elde ettiği toplam net gelir ise yıllık %5,6 düşüşle 1,77 trilyon JPY (11,61 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Şirket, çelik segmentinde birim satış fiyatlarının düşmesi, maliyet artışları ve stok değerlemesindeki bozulmanın kârlılık üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Kobe Steel söz konusu dönemde yıllık %3,7 düşüşle 4,36 milyon mt ham çelik üretirken, çelik satış hacmi yıllık %2,2 düşerek 3,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2025-26 mali yılının tamamında ham çelik üretiminin yaklaşık 5,80 milyon mt, çelik satış hacminin ise 4,60 milyon mt olacağını öngörüyor. Buna ek olarak Kobe Steel’in satış gelirlerinin mali yılın tamamında 2,44 trilyon JPY seviyesinde yer alması bekleniyor.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kobe Steel 

