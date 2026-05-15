Kobe Steel’in net kârı 2025-26 mali yılında düştü, 2026-27 mali yılı gelirlerinin yatay seyretmesi bekleniyor

Cuma, 15 Mayıs 2026 11:47:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 31 Mart tarihinde sona eren 2025-26 mali yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, bir önceki mali yılda kaydedilen 120,2 milyar JPY’ye kıyasla 93,72 milyar JPY (591,3 milyon $) seviyesine inerken, net satış geliri yıllık %4,6 düşüşle 2,43 trilyon JPY (15,37 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı yılda yıllık %2,5 düşüşle 5,81 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in toplam satış hacmi yıllık %1,9 düşüşle 4,63 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan 2025-26 mali yılında şirketin çelik ihracatı önceki mali yıla kıyasla %13,7 düşüşle 940.000 mt seviyesinde kaydedilirken, yerel satışları yıllık %1,6 artışla 3,69 milyon mt oldu.

2026-27 mali yılında ham çelik üretiminin 5,90 milyon mt ve çelik satış hacminin ise 4,70 milyon mt olmasını bekleyen şirket, net satış gelirinin 1,4 trilyon JPY olacağını öngörüyor. Buna ek olarak Kobe Steel, çelik talebinde süregelen cansızlık, maliyet enflasyonu ve Orta Doğu’daki gelişmelere bağlı artan risklere rağmen 2026 mali yılı gelirinin genel olarak yatay kalmasını bekliyor.


