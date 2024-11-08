Kobe Steel’in satış geliri azalan satışlar ve fiyatlar nedeniyle ilk yarıda düştü

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd. 2024-25 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Önceki mali yılın ilk yarısında 80,3 milyar JPY net kâr bildiren Kobe Steel, 2024-25 mali yılının ilk yarısında 56,58 milyar JPY (40,74 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin konsolide net satış geliri, satışlar ve fiyatlardaki düşüş nedeniyle yıllık %0,4 azalarak 1,24 trilyon JPY (898,98 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde yıllık %2,5, düşüşle 3,01 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in çelik satış hacmi ise yıllık %5,2 düşüş göstererek 2,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket konsolide satış gelirinin yılın tamamında 2,6 trilyon JPY seviyelerinde yer almasını bekliyor. 2024-25 mali yılında Kobe Steel’in ham çelik üretiminin yaklaşık 6 milyon mt, satış hacminin ise yaklaşık 4,70 milyon mt olacağı tahmin ediliyor.