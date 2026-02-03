 |  Giriş 
Kloeckner Metals, Camalloy’u satın alarak demir dışı metal servis kapasitesini genişletiyor

Salı, 03 Şubat 2026 15:11:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik ve metal üreticisi ve distribütörü Klöckner & Co.’nun bağlı kuruluşu Kloeckner Metals Corporation (KMC), ABD’de bulunan demir dışı metal servis merkezi Camalloy’u satın aldığını açıkladı.

Söz konusu alım, Kloeckner’ın Orta Atlantik ve Orta Batı bölgelerinde paslanmaz çelik ve alüminyum servis kabiliyetlerini güçlendirirken, Kuzey Amerika genelinde daha entegre bir tedarik zinciriyle müşterilere daha hızlı ve esnek çözümler sunma kapasitesini artırıyor.

Stratejik konum, bölgesel müşterilere erişimi güçlendiriyor

Camalloy, hızlı teslimat odaklı bir servis merkezi olarak uzun süredir yerleşik bir bölgesel müşteri tabanına hizmet veriyor. Pensilvanya’daki tesis; Pensilvanya, Ohio, New Jersey, New York, Indiana, Maryland, Delaware, Kentucky ve Batı Virginia’daki müşterilere ulaşıyor. 

Tesiste bulunan kesme ve PVC kaplama hatları, Kloeckner’ın demir dışı metallerdeki işleme ayak izini genişletiyor. Bu da daha kısa termin süreleri ve tutarlı malzeme bulunabilirliği taleplerinin karşılanmasını destekliyor. 

Camalloy’un eklenmesiyle Kloeckner Metals, paslanmaz çelik ve alüminyumda katma değerli servis kabiliyetlerini genişletmeye devam ederek Kuzey Amerika genelinde büyüyen demir dışı metal platformunu güçlendiriyor.


