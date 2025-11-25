Saarstahl, FNsteel devralımıyla soğuk dövme çelik üretimini artırıyor

Alman uzun mamul üreticisi Saarstahl AG, Hollanda merkezli uzun mamul üreticisi FNsteel BV’yi devraldığını duyurdu. Devralımla birlikte Saarstahl, otomotiv ve inşaat sektörlerine yönelik soğuk dövme çelik üretimindeki konumunu güçlendirirken, yüksek katma değerli uzun mamul üretimini artırma stratejisini de pekiştirmiş olduğuna dikkat çekti.

FNsteel’in, Avrupa’nın en gelişmiş uzun mamul işleme tesislerinden birini işlettiği ve yüksek yük taşıma kapasitesi gerektiren hassas bileşenlerin üretiminde kullanılan soğuk dövme çelik tedariki gerçekleştirdiği vurgulandı.

Otomotiv ve inşaat sektörleri için kritik segment

Soğuk dövme çeliğin, özellikle soğuk şekillendirme işlemleri için üretilen bir çelik türü olduğu dile getirildi. Bu yöntemin, imalatçıların yüksek hızda ve minimum malzeme kaybıyla hassas parçalar üretmesini sağladığına dikkat çekildi. Otomotiv ve inşaat gibi güvenlik açısından kritik uygulamalarda gerekli olan soğuk dövme çeliklerin, yüksek saflık, kusursuz şekillendirilebilirlik ve yüksek mukavemet ve dayanıklılık gibi özelliklerle öne çıktığı vurgulandı.

Rekabet kurumlarının onayına tabi olan devralımın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Saarstahl, gerekli onayların ardından operasyonel entegrasyon aşamasına başlayacağını paylaştı.