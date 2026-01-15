GMH Gruppe açık kalıp dövme faaliyetlerini tek çatı altında topluyor

Almanya merkezli vasıflı çelik üreticisi GMH Gruppe, geniş kapsamlı dönüşüm stratejisinin bir parçası olarak bağlı kuruluşları Kind & Co., Schmiedewerke Gröditz ve Buderus Edelstahl’ı tek bir çatı altında olmak üzere Open-Die Forging Group şirketi altında birleştirdiğini açıkladı. Şirket, entegrasyonu desteklemek ve endüstriyel kabiliyetlerini geliştirmek üzere yaklaşık 30 milyon € yatırım yapmayı planlıyor.

Tek bir endüstriyel yapı altında konsolidasyon

Bu entegrasyonla üç şirket; üretim planlaması, metalurji, lojistik ve satışın koordineli yürütüldüğü birleşik bir yapı altında toplandı. GMH Gruppe, ortak kapasite yönetimi, süreçlerin uyumlaştırılması ve şirketler arası arayüzlerin azaltılması sayesinde verimlilik kazanmayı bekliyor.

Şirkete göre bu adım, Avrupa’daki takım çeliği ve açık kalıp dövme pazarlarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Open-Die Forging Group bünyesinde her şirketin net bir endüstriyel odağı bulunacak:

Kind & Co., teknik açıdan zorlu uygulamalar için sıcak takım çelikleri, birinci kalite ve yeniden ergitilmiş takım çeliklerine odaklanacak.

Schmiedewerke Gröditz, açık kalıp dövme ürünleri, haddelenmiş halkalar, mühendislik çelikleri ve plastik kalıplama uygulamalarına yönelik ürünler de dahil olmak üzere tasarlanmış dövme bileşenlere; ayrıca paslanmaz çeliğe odaklanacak.

Buderus Edelstahl, büyük parçalar, plastik kalıplama, takım tutucular ve kalıp tablaları için takım çeliği tedarikçisi olarak faaliyet gösterecek.

Entegre portföy genelinde yıllık üretim 100.000 mt’un üzerindeki seviyelerde yer alıyor. GMH Gruppe, şirketler arasındaki bu farklılaşmanın standart, performans odaklı ve birinci kalite çözümlerle geniş bir müşteri portföyüne hitap etmeyi mümkün kıldığını; operasyonel verimliliğini destekleyerek toplam hissedar maliyetini düşürdüğünü belirtti.

30 milyon €’luk yatırım programı

Planlanan 30 milyon €’luk yatırım; Open-Die Forging Group’un entegrasyonunu ve modernizasyonunu destekleyecek. Program kapsamında Schmiedewerke Gröditz’te üretimi ve çelik saflığını artıracak yeni bir pota arabasının kurulumu; Bielstein’da büyük yapısal bileşenler için vakum sertleştirme kapasitesini genişletecek yeni bir sertleştirme fırını; Wetzlar’dan Gröditz’e enerji verimli dövme fırınlarının taşınmasıyla doğal gaz tüketimi ve karbon emisyonunun azaltılması; grup genelinde ek modernizasyon önlemleri yer alıyor.