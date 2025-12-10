Worthington Steel, Klöckner & Co ile satın alma görüşmelerine başladı

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co. SE, ABD merkezli çelik üreticisi Worthington Steel, Inc. ile Klöckner & Co SE’nin halka açık tüm hisselerine yönelik olası bir satın alma teklifi hakkında görüşmeler yürütüldüğüne dair söylentileri doğruladı. Worthington Steel de sürecin bir parçası olarak Alman şirketin durum tespiti işlemlerine başladığını söyledi.

Klöckner & Co SE’ye göre görüşmelerin resmi bir satın alma teklifine dönüşüp dönüşmeyeceği ya da böyle bir teklifin hangi koşulları içerebileceği an itibarıyla belli değil. Şirket birçok koşulun halen netlik kazanmadığını ve henüz detay vermek için çok erken olduğunu belirtti.

Worthington Steel de resmi bir açıklama yaparak görüşmelerin başladığını doğruladı. Şirket, henüz bir yatırım kararı alınmadığının ve görüşmelerin nihayetinde sonuçsuz kalabileceğinin altını çizdi.