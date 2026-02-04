Sülzle Stahlpartner, Josef Fien GmbH’yi satın aldı

Almanya merkezli çelik distribütörü Sülzle Stahlpartner, yerel çelik tüccarı ve demir bükme şirketi Josef Fien GmbH’yi satın aldığını açıkladı. Söz konusu alım kapsamında Josef Fien GmbH, Sülzle Stahlpartner’in Almanya genelindeki ağına bir şube ofisi olarak entegre edilecek ve grubun ülkenin güneyindeki pazar varlığı güçlenecek.

Bölgesel kapsama ve ürün portföyüne katkı

Josef Fien GmbH’nin Bad Säckingen tesisinin eklenmesiyle Sülzle Stahlpartner, Almanya genelindeki ayak izini 19 lokasyona çıkardı. Alım, özellikle alaşımlı ve paslanmaz çelik donatı alanında hizmet portföyünü genişleterek inşaat ve endüstriyel uygulamalarda yeni pazar fırsatları yaratıyor.

Sülzle Group’un yönetici ortağı Heinrich Sülzle, satın almaya ilişkin olarak, “Bad Säckingen ile yüksek pazar potansiyeline sahip bir bölgeye giriyor ve değerlerimizi paylaşan deneyimli bir ekibi bünyemize katıyoruz. Aynı zamanda paslanmaz çelik donatı alanındaki portföyümüzü genişleterek yeni pazar fırsatları açıyoruz,” dedi.

Sülzle Stahlpartner, alımın Bad Säckingen tesisindeki istihdamı uzun vadede güvence altına alırken, sürdürülebilir büyümeyi destekleyen ileriye dönük bir adım olduğunu vurguladı.