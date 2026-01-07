SMS Group Metso’nun demir çelik birimini satın alma sürecini tamamladı

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Finlandiya merkezli mühendislik ve teknoloji şirketi Metso bünyesindeki demir çelik birimlerinin satın alma sürecini tamamladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Almanya, Hindistan, Çin ve Avustralya’da bulunan Metso birimlerini devralan SMS Group düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik portföyünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Tedarikçiye göre Metso tarafından geliştirilen hareketli ızgaralı peletleme, sinterleme ve kalsinasyon gibi teknolojilerin entegrasyonu sayesinde ürün portföyü genişletildi. SMS Group, söz konusu teknolojilerin doğrudan indirgeme hem de geleneksel çelik üretimi modelleri için gerekli olan demir cevheri aglomeratlarının üretiminde kritik rol oynadığını vurguladı.

SMS Group yeni birimlerin bünyesine eklenmesiyle birlikte hammadde hazırlığından nihai mamul sistemlerine kadar tüm çözümleri tek bir teknoloji ortağından temin etme imkanı sunduğunu ifade etti. Satın almaya ilişkin değerlendirmede bulunan SMS Group CTO’su Thomas Hansmann, Metso’nun demir çelik birimlerinin entegrasyonuyla şirketin araştırma kapasitesini, bilgi birikimini ve servis yetkinliklerini güçlendirdiğini söyledi.