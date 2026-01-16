 |  Giriş 
Worthington Steel ve Klöckner satın alma anlaşması imzaladı

Cuma, 16 Ocak 2026 14:49:50 (GMT+3)

ABD’li çelik üreticisi Worthington Steel, Alman çelik distribütörü Klöckner & Co’nun borsada işlem gören tüm hisselerini, hissedarlara gönüllü bir satın alma teklifi sunarak devralmayı hedefleyen bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Worthington Steel, bu işlem için özel olarak kurulan satın alma aracı Worthington Steel GmbH’nin, Klöckner & Co’nun tüm tedavüldeki hisselerini satın almak üzere gönüllü bir halka açık teklif başlatmayı planladığını açıkladı. Buna göre Klöckner & Co hedef şirket konumunda bulunurken, işlemin tamamlanmasının ardından Worthington Steel şirketin hâkim ortağı olacak. Daha önce SteelOrbis tarafından da bildirildiği üzere, iki şirket arasındaki müzakereler geçen yılın Aralık ayında başlamıştı.

Worthington Steel teklifin tamamlanmasının kabul süresinin sonunda Klöckner & Co’nun ihraç edilmiş sermayesinin en az %65’ine ulaşılması şartına ve gerekli tüm düzenleyici onayların alınmasına bağlı olacağını belirtti. Şirket işlemin 2026 takvim yılının ikinci yarısında tamamlanmasını bekliyor.

Worthington Steel ayrıca işlemin tamamlanmasının ardından şirketin gelir bazında Kuzey Amerika’nın en büyük ikinci çelik servis merkezi şirketi konumuna gelmesinin beklendiğini ifade etti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme 

