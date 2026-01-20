Klöckner stratejik odağını güçlendirmek için Becker Group’u elden çıkarmayı planlıyor

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co, kapsamlı bir stratejik değerlendirme sürecinin ardından Avrupa yassı çelik sektörünün en büyük ve geniş ürün yelpazesine sahip çelik servis merkezlerinden biri olan Becker Group’u elden çıkarmayı planladığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre karar, Becker Group için mevcut stratejik seçeneklerin ayrıntılı şekilde analiz edilmesinin ardından yönetim kurulu tarafından alındı. Planlanan satışın, Becker Group’un Avrupa’da süregelen sektör konsolidasyonuna yeni bir hissedar yapısı altında dahil olmasına imkân tanıması bekleniyor.

Hissedar değişiminin Becker Group’a yapısal konsolidasyon sürecinden geçen Avrupa dağıtım pazarında büyüme fırsatı ve stratejik ortaklıkları daha esnek şekilde değerlendirme olanağı sağlayabileceği belirtiliyor.

Daha yüksek katma değerli faaliyetlere odaklanma

Planlanan elden çıkarma ile Klöckner & Co, daha yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere güçlü şekilde odaklanmayı hedefliyor. Bu adımın, şirketin portföyünü uzun vadeli stratejik öncelikleriyle daha uyumlu hale getirmesi amaçlanıyor. Şirket elden çıkarma için herhangi bir tarih açıklamazken, olası alıcılara ilişkin de detay paylaşmadı.