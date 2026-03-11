Klöckner’in net zararı ve satış geliri 2025’te düşüş gösterdi

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., 2025 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 91 milyon €’ya kıyasla 15 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %1,5 düşüşle 1,46 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte Klöckner’in AVFÖK’ü, bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 16 milyon €’ya kıyasla 34 milyon € seviyesine yükseldi.

2025 yılında şirketin net zararı, 2024 yılında kaydedilen 176 milyon € seviyesine kıyasla 53 milyon € seviyesine düşerken, satış geliri ise yıllık %3,8 azalarak 6,38 milyar € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Klöckner’in AVFÖK’ü yıllık %39,4 artışla 152 milyon € seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte şirketin çelik sevkiyatları dördüncü çeyrekte 1,05 milyon mt ve 2025 yılında 4,53 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Klöckner, bu yıla yönelik beklentilerinin iyimser olduğunu ve 2025 sonunda ABD merkezli sekiz dağıtım merkezinin tasfiyesine rağmen sevkiyatların önceki yıla göre istikrarlı kalacağını öngördüğünü belirtti.