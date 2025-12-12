 |  Giriş 
Thyssenkrupp 2024-25 mali yılında net kâr açıkladı

Cuma, 12 Aralık 2025 15:08:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi thyssenkrupp, 30 Eylül tarihinde sona eren 2024-25 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu mali yılda şirket, bir önceki mali yılda kaydedilen 1,45 milyar € net zarara kıyasla 532 milyon € net kâr açıklarken, satış geliri yıllık %6 düşüşle 32,84 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte thyssenkrupp’un AVFÖK’ü, bir önceki mali yılda kaydedilen 895 milyon €’ya kıyasla %67 yükselerek 1,49 milyar € seviyesinde kaydedildi.

2024-25 mali yılında çelik birimindeki siparişleri, bir önceki mali yılda kaydedilen 10,03 milyar €’ya kıyasla 9,14 milyar € seviyesinde yer alırken, satışları yıllık %9 düşüşle 9,79 milyar € seviyesinde kaydedildi. Çelik biriminin düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârı, 2023-24 mali yılında kaydedilen 261 milyon €’ya kıyasla 337 milyon € seviyesine çıktı

Thyssenkrupp, zorlu piyasa koşullarının mevcut mali yıla yönelik görünümü de şekillendirdiğini ifade etti. Bu nedenle şirket, 2025-26 mali yılında net kârının 400-800 milyon € seviyesinde yer almasını ve satış gelirinin %2 düşmesini veya %1 artmasını beklediğini bildirdi.


