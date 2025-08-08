Klöckner Kuzey Amerika’da silisli sac üretimini artırmak için yatırım yaptı

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin yayımladığı mali sonuçlarında Kuzey Amerika’da artan talebi karşılamak amacıyla silisli sac kapasitesini genişletmek için ilave yatırım yaptığını duyurdu. Böylelikle elektrik dağıtım, yenilenebilir enerji ve veri merkezleri dahil olmak üzere birçok sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini bildirdi.

Bu doğrultuda Klöckner, soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş silisli sac işleme, dilme ve transformatör çekirdeği üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmak amacıyla son teknoloji üretim tesisi ve servis merkezi kurduğunu paylaştı. Yeni tesisin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamen faaliyete geçmesinin beklendiğini ifade etti.

İkinci çeyrekte şirket, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 23 milyon € net zarara kıyasla 2 milyon € net kâr açıklarken, satış geliri yıllık %6,9 düşüşle 1,64 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Klöckner’in AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 42 milyon €’a kıyasla 63 milyon € seviyesine çıktı.

Aynı çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları, 2024 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,16 milyon mt seviyesinde yer almaya devam etti.

Bu yılın ilk yarısında Klöckner’in net zararı, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 55 milyon €’ya kıyasla 26 milyon €’ya gerilerken, satış geliri yıllık %5,5 azalarak 3,31 milyar € seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirketin AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında kaydedilen 79 milyon € seviyesine kıyasla 81 milyon €’ya yükseldi.

Ocak-Haziran döneminde şirketin çelik sevkiyatları yıllık %1,3 artarak 2,33 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Klöckner & Co. CEO’su Guido Kekhoff, “İkinci çeyrekte stratejik rotamızdan sapmadık. Silisli sac üretim kapasitemizi artırarak ve hedef odaklı devralımlar gerçekleştirerek yeni potansiyellerin kapılarını aralıyor ve metal işleme liderliğindeki konumumuzu güçlendiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir ve kârlı büyümenin önünü açıyor ve Klöckner & Co’nun ana pazarları olan Kuzey Amerika ve Avrupa’daki dönüşümüne hızla devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.