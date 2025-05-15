Thyssenkrupp ikinci çeyrekte net kâra döndü

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp, 2024-25 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 72 milyon € net zarara kıyasla 167 milyon € net kâr açıklarken, satış geliri yıllık %5 düşüşle 8,58 milyar € seviyesinde yer aldı. Ayrıca thyssenkrupp’un AVFÖK’ü yıllık %59 artarak 468 milyon €’ya çıktı.

Aynı çeyrekte şirketin çelik siparişleri, 2023-24 mali yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 8,6 milyar €’ya kıyasla 8,1 milyar € seviyesine gerilerken, satışları da fiyatlar ve talepte yaşanan düşüş sebebiyle yıllık %5,5 azalarak 8,6 milyar € seviyesinde kaydedildi.

Thyssenkrupp, piyasa koşullarının ilk yarıya kıyasla toparlandığını ancak zorlu kalmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizliklerin piyasa koşullarını şekillendireceğini de ekledi.