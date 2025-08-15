Thyssenkrupp’un net zararı zayıf çelik talebi sebebiyle üçüncü çeyrekte 255 milyon €’ya çıktı

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp CEO’su Miguel López, şirketin 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yayımlanan mali sonuçlarında ciddi makroekonomik belirsizliklerin söz konusu çeyreği şekillendirdiğini ifade etti. Ayrıca şirketin performansının, otomotiv, mühendislik ve inşaat gibi sektörlerdeki zayıf koşullardan etkilendiğine dikkat çekti.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, çoğunlukla denizcilik sistemleri biriminin şirket bünyesinden ayrılmasına bağlı olarak ortaya çıkan yaklaşık 135 milyon €’luk tek seferlik vergi etkisi sebebiyle bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 33 milyon €’ya kıyasla 255 milyon € seviyesine yükselirken, satış geliri ise çoğunlukla düşük fiyatlar ve talep sebebiyle yıllık %9 azalarak 8,15 milyar € seviyesine geriledi. Ayrıca thyssenkrupp’un AVFÖK’ü üçüncü çeyrekte yıllık %15 düşüşle 219 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin çelik siparişleri, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,73 milyar €’ya kıyasla 2,10 milyar € seviyesine düşerken, satışları da yıllık %13 azalarak 2,45 milyar € seviyesinde yer aldı.

Thyssenkrupp, 2024-25 mali yılının tamamında net kârının 100-500 milyon € ve düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının ise 600 milyon € ila 1 milyar € seviyelerinde yer almasını bekliyor.