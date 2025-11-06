 |  Giriş 
Klöckner’in net zararı 2025’in üçüncü çeyreğinde düştü

Perşembe, 06 Kasım 2025 14:22:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., bu yılın üçüncü çeyreğine ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin net zararı, 2024 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 29 milyon €’a kıyasla 13 milyon € seviyesine gerilerken, satış geliri yıllık %2,2 düşüşle 1,61 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Klöckner’in AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 13 milyon €’a kıyasla 36 milyon € seviyesine çıktı.

Aynı çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları, 2024 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,12 milyon mt’a kıyasla %2 artarak 1,14 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk dokuz ayında Klöckner’in net zararı, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 85 milyon €’ya kıyasla 38 milyon €’ya düşerken, satış geliri yıllık %1,5 artarak 3,48 milyar € seviyesinde yer aldı. Ayrıca şirketin AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 93 milyon € seviyesine kıyasla 117 milyon €’ya yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde Klöckner’in çelik sevkiyatları yıllık %1,5 artarak 3,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


