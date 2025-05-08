Klöckner’in net zararı birinci çeyrekte azaldı

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 32 milyon €’ya kıyasla 28 milyon €’ya gerilerken, satış geliri ise ortalama fiyatların düşmesi sebebiyle yıllık %4,1 azalarak 1,67 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Klöckner & Co.’nun AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 37 milyon €’a kıyasla 17 milyon € seviyesine düştü.

Aynı çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları, 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 1,14 milyon mt’a kıyasla 1,17 milyon mt seviyesine çıktı.

Klöckner & Co. CEO’su Guido Kekhoff, “2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Brezilya’daki varlıklarımızın tasfiyesi ve hedeflediğimiz devralımlarla Kuzey Amerika ve Almanya-Avusturya-İsviçre (DACH) bölgelerine odaklanmaya devam ettik. Özellikle Kuzey Amerika pazarının olumlu gidişatı sayesinde ikinci çeyrekte faaliyet gelirimizin ciddi ölçüde toparlanmasını bekliyoruz,” dedi.