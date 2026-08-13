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Thyssenkrupp zorlu piyasa koşullarına rağmen 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde 34 milyon € net kâr kaydetti

Perşembe, 13 Ağustos 2026 12:17:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp CEO'su Miguel López, şirketin 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin yayımlanan mali sonuçlarında zorlu piyasa koşullarının söz konusu çeyreği şekillendirdiğini ifade etti. Ayrıca şirketin operasyonel performansının, yüksek talebin de aralarında bulunduğu etkenlerin desteğiyle iyileşmeye devam ettiğine ve düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının da yıllık bazda iyileştiğine dikkat çekti.

Öte yandan thyssenkrupp, bağlı kuruluşu thyssenkrupp Steel Europe'un stratejik yeniden yapılandırma sürecine devam ettiğini ve Hüttenwerke Krupp Mannesmann'daki (HKM) hissesinin Salzgitter AG'ye satışıyla bu süreçte önemli bir aşamaya ulaşıldığını belirtti. Çıkan yangının yol açtığı hasarın ardından Duisburg'daki 4 No'lu yeni sıcak şerit haddehanesinde deneme üretimine bir önceki başarıyla yeniden başladığını bildiren şirket, Duisburg tesisindeki doğrudan indirgeme tesisi inşasının da planlandığı şekilde ilerlediği aktardı. Yasal düzenlemelere ilişkin olarak thyssenkrupp Steel Europe, Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni koruma önlemlerinin Avrupa çelik sektörü için daha adil rekabet koşulları oluşturulmasına yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

Bununla birlikte şirket, Avrupa'nın diğer önde gelen çelik üreticileriyle birlikte AB Emisyon Ticaret Sistemi'nde reform yapılmasını savunduğuna dikkat çekti. Önerilen reformun karbonsuzlaşma yatırımlarını desteklediğini ve Avrupa çelik sektörünün rekabet gücünü koruyacak düzenleyici çerçeve sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Thyssenkrupp, stratejik hedefinin thyssenkrupp Steel Europe'u thyssenkrupp AG'den ayırmak olduğunu ve ana şirket thyssenkrupp AG'nin azınlık hisseyi elinde tutabileceğini yineledi.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, çoğunlukla thyssenkrupp Steel Europe'un Hüttenwerke Krupp Mannesmann'daki payının satışına bağlı olarak ortaya çıkan 131 milyon €'luk olumlu etkiye bağlı olarak bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 255 milyon € net zarara kıyasla 34 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri ise yüksek talebin desteğiyle yıllık %8 artarak 8,79 milyar € seviyesine yükseldi. Ayrıca thyssenkrupp'un AVFÖK'ü üçüncü çeyrekte yıllık %72 düşüşle 61 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin çelik siparişleri, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,10 milyar €'ya kıyasla 2,28 milyar € seviyesine yükselirken, satışları da yıllık %5,4 artarak 2,59 milyar € seviyesinde yer aldı.

Thyssenkrupp, 2025-26 mali yılının tamamında net zararının 400-700 milyon € ve düzenlenmiş faiz ve vergi öncesi kârının ise 600-900 milyon € seviyelerinde yer almasını bekliyor.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar ThyssenKrupp 

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