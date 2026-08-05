 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Klöckner...

Klöckner 2026'nın ikinci çeyreğinde net zarar açıklasa da Worthington Steel birleşmesiyle kârlı büyüme bekliyor

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 12:06:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin yayımladığı mali sonuçlarında ABD merkezli Worthington Steel ile birleşme sürecinde ilerleme kaydettiğini belirtti. Şirketler, Klöckner'in katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelik stratejik odağını güçlendirmeyi ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da kârlı büyümenin temelini atmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu doğrultuda Worthington Steel'in 3 Haziran 2026 tarihinde gönüllü halka açık devralım teklifini tamamladığı ve Klöckner'in tedavüldeki hisselerinin yaklaşık %62'sine sahip olduğu ifade edildi. Öte yandan Worthington Steel'in borsadan çıkma amaçlı yaptığı devralım teklifinin 12 Ağustos 2026 tarihinde sona ermesinin ve Klöckner'in borsadan çıkışının kabul süresinin dolmasının hemen ardından tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

İkinci çeyrekte şirket, Becker Group'a ilişkin değer düşüklüğü gideri nedeniyle 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 2 milyon € net kâra kıyasla 268 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %3 artışla 1,69 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Klöckner'in AVFÖK'ü, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 63 milyon €'a kıyasla eksi 108 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları yıllık %4,2 düşüşle 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2025 yılının sonunda ABD'deki sekiz distribütörün elden çıkarılmasının etkisinden arındırıldığında ise sevkiyatlar yıllık %3,2 artış gösterdi.

Bu yılın ilk yarısında Klöckner'in net zararı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 26 milyon €'ya kıyasla 272 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %1,5 azalarak 3,26 milyar € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca şirketin AVFÖK'ü, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında kaydedilen 81 milyon € seviyesine kıyasla eksi 67 milyon € seviyesinde yer aldı.

Ocak-Haziran döneminde şirketin çelik sevkiyatları yıllık %5,3 düşüşle 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Klöckner & Co. CEO'su Guido Kerkhoff, “Önemli özel etkiler öncesi faaliyet kârımızı bir önceki çeyreğe kıyasla kayda değer ölçüde artırdık ve böylece zorlu piyasa koşullarında dahi faaliyetlerimizin dayanıklılığını gösterdik. Worthington Steel ile gerçekleştirdiğimiz birleşme sayesinde şirket tarihimizde yeni bir sayfa açıyor ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da gelecekteki kârlı büyümenin temelini atıyoruz,” ifadelerini kullandı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Worthington Steel, Klöckner devralımında sona yaklaşıyor

01 Haz | Çelik Haberler

Thyssenkrupp 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde net zarar açıklarken, satış geliri düştü

15 May | Çelik Haberler

Salzgitter 2026’nın ilk çeyreğinde net kâra döndü

13 May | Çelik Haberler

Salzgitter’in net zararı ve satış geliri 2025 yılında düşüş kaydetti

25 Mar | Çelik Haberler

Klöckner’in net zararı ve satış geliri 2025’te düşüş gösterdi

11 Mar | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un net zararı 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde artarken, satış geliri düştü

13 Şub | Çelik Haberler

Thyssenkrupp 2024-25 mali yılında net kâr açıkladı

12 Ara | Çelik Haberler

Salzgitter’in net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde düştü

11 Kas | Çelik Haberler

Klöckner’in net zararı 2025’in üçüncü çeyreğinde düştü

06 Kas | Çelik Haberler

Thyssenkrupp’un net zararı zayıf çelik talebi sebebiyle üçüncü çeyrekte 255 milyon €’ya çıktı

15 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis