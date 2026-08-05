Klöckner 2026'nın ikinci çeyreğinde net zarar açıklasa da Worthington Steel birleşmesiyle kârlı büyüme bekliyor

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin yayımladığı mali sonuçlarında ABD merkezli Worthington Steel ile birleşme sürecinde ilerleme kaydettiğini belirtti. Şirketler, Klöckner'in katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelik stratejik odağını güçlendirmeyi ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da kârlı büyümenin temelini atmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu doğrultuda Worthington Steel'in 3 Haziran 2026 tarihinde gönüllü halka açık devralım teklifini tamamladığı ve Klöckner'in tedavüldeki hisselerinin yaklaşık %62'sine sahip olduğu ifade edildi. Öte yandan Worthington Steel'in borsadan çıkma amaçlı yaptığı devralım teklifinin 12 Ağustos 2026 tarihinde sona ermesinin ve Klöckner'in borsadan çıkışının kabul süresinin dolmasının hemen ardından tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

İkinci çeyrekte şirket, Becker Group'a ilişkin değer düşüklüğü gideri nedeniyle 2025 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 2 milyon € net kâra kıyasla 268 milyon € net zarar açıklarken, satış geliri yıllık %3 artışla 1,69 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Klöckner'in AVFÖK'ü, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 63 milyon €'a kıyasla eksi 108 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları yıllık %4,2 düşüşle 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2025 yılının sonunda ABD'deki sekiz distribütörün elden çıkarılmasının etkisinden arındırıldığında ise sevkiyatlar yıllık %3,2 artış gösterdi.

Bu yılın ilk yarısında Klöckner'in net zararı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 26 milyon €'ya kıyasla 272 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %1,5 azalarak 3,26 milyar € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca şirketin AVFÖK'ü, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında kaydedilen 81 milyon € seviyesine kıyasla eksi 67 milyon € seviyesinde yer aldı.

Ocak-Haziran döneminde şirketin çelik sevkiyatları yıllık %5,3 düşüşle 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Klöckner & Co. CEO'su Guido Kerkhoff, “Önemli özel etkiler öncesi faaliyet kârımızı bir önceki çeyreğe kıyasla kayda değer ölçüde artırdık ve böylece zorlu piyasa koşullarında dahi faaliyetlerimizin dayanıklılığını gösterdik. Worthington Steel ile gerçekleştirdiğimiz birleşme sayesinde şirket tarihimizde yeni bir sayfa açıyor ve Kuzey Amerika ile Avrupa'da gelecekteki kârlı büyümenin temelini atıyoruz,” ifadelerini kullandı.