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Klöckner’in net zararı 2024 yılında azaldı

Perşembe, 13 Mart 2025 14:04:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., 2024 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı, 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 182 milyon €’ya kıyasla 91 milyon € seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %7,6 düşüşle 1,48 milyar € seviyesine geriledi. Bununla birlikte Klöckner’in AVFÖK’ü, bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 12 milyon €’ya kıyasla 16 milyon € seviyesine yükseldi.

2024 yılında şirketin net zararı, 2023 yılında kaydedilen 190 milyon € seviyesine kıyasla 176 milyon € seviyesine düşerken, satış geliri ise ABD ve Avrupa’da çelik fiyatlarında yaşanan düşüşle yıllık %4,7 azalarak 6,3 milyar € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Klöckner’in AVFÖK’ü yıllık %42,6 düşüşle 109 milyon € seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte 2024 yılında şirketin çelik sevkiyatları, 2023 yılında kaydedilen 4,2 milyon mt’a kıyasla 4,5 milyon mt seviyesine çıktı.

Klöckner, bu yıl Avrupa ve Kuzey Amerika gibi satış pazarlarında talebin artacağını öngörüyor. Ayrıca satışlarının ve cirosunun 2024 yılına kıyasla önemli ölçüde yükselmesini bekliyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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