Klöckner & Co.’nun satış geliri ilk çeyrekte düştü, ikinci çeyrekte sevkiyat ve satışların artması bekleniyor

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 11:59:28 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co. bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket geçen yılın ilk çeyreğindeki 8 milyon €’luk net zarara kıyasla 32 milyon € değerinde net zarar kaydederken satış geliri fiyat değişimlerine bağlı olarak yıllık %5,6 düşerek 1,74 milyar € seviyesinde yer aldı. Öte yandan aynı çeyrekte şirketin AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 70 milyon €’ya kıyasla 37 milyon €’ya geriledi.

Klöckner & Co. CEO’su Guido Kekhoff, mali raporda, “Yılın başında güçlü bir sonuç elde ettik ve Avrupa’daki dağıtım faaliyetlerinin satışıyla önemli bir eşiği geçtik. Artık Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yüksek katma değerli faaliyetlere odaklanabilir ve bu piyasalardaki konumumuzu güçlendirebiliriz,” ifadelerini kullandı.

Klöckner, sevkiyat ve satışlarının yılın ikinci çeyreğinde önemli ölçüde artmasını bekliyor. Şirket aynı zamanda AVFÖK’ünün ikinci çeyrekte 30-70 milyon € olmasını ve yılın ilk yarısında nakit akışının pozitif olmasını bekliyor.