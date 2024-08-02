Klöckner & Co. ilk yarıda net zarar açıkladı

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co., bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirket, 2023 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 12 milyon € net kâra kıyasla 23 milyon € net zarar bildirirken satış geliri yıllık %0,6 artışla 1,77 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Klöckner’in AVFÖK’ü, bir önceki yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 65 milyon €’ya kıyasla 42 milyon € seviyesine geriledi.

Öte yandan ilk yarıda şirket, 2023 yılının ilk altı ayında kaydedilen 4 milyon € net kâra kıyasla 55 milyon € net zarar açıklarken satış geliri yıllık %2,6 düşerek 3,5 milyon € seviyesinde kaydedildi. Ayrıca Klöckner’in AVFÖK’ü yıllık %41,5 düşüşle 79 milyon € seviyesinde yer aldı.

Şirket, yılın geri kalanında çelik sevkiyatlarının bir miktar artmasını ve fiyat düzeltmesi sebebiyle satış gelirinin yılın tamamında hafifçe azalmasını bekliyor. Bununla birlikte AVFÖK’ünün üçünü çeyrekte 20-60 milyon € ve yılın tamamında 120-180 milyon € olacağını tahmin ediyor.