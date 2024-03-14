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Klöckner 2023 yılında net zarar bildirdi, bu yıl toparlanma bekliyor

Perşembe, 14 Mart 2024 12:01:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli Klöckner & Co., 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket, çoğunlukla Avrupa’daki dört emtia dağıtım işletmesinin satışında yaşadığı değer kaybı sebebiyle 2022 yılında kaydedilen 259 milyon € net kâra kıyasla 190 milyon € net zarar bildirirken, AVFÖK’ü yıllık %53,3 düşüşle 190 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Klöckner, 2023 yılında Nexigen® markası altındaki ürün ve hizmet portföyünü genişletti ve karbon salımını 2019 yılına kıyasla %52 azaltabildi. Bununla birlikte ABD’deki bağlı kuruluşu aracılığıyla Meksika’nın en büyük çelik servis merkezlerinden biri olan National Material Mexico devralımı tamamlamanın ardından otomobil ve sanayi sektörlerindeki müşterilerden ürün ve hizmet portföyündeki genişlemeye bağlı olarak çok daha yüksek hacimli siparişler aldı.

Şirket, piyasa koşullarının normale dönmesi ve enflasyonun düşmesine bağlı olarak bu yıl Avrupa ve Kuzey Amerika’da talebin güçlenmesini bekliyor. Ayrıca sevkiyatlarının ve satışlarının önemli bir artış göstereceğini de öngörüyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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