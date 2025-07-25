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Kıraç Galvaniz yeni tesisiyle üretim kapasitesini %250 artırmayı hedefliyor

Cuma, 25 Temmuz 2025 14:08:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Kıraç Galvaniz, bugün Bilecik’in Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ettiği çevre dostu ve yüksek kapasiteli yeni üretim tesisinin açılışını gerçekleştireceğini açıkladı. Yaklaşık 1,35 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek tesis, sürdürülebilir üretim ve ihracat odaklı büyüme hedefleriyle dikkat çekiyor. Şirket, bu yeni yatırımla birlikte önümüzdeki üç yıl içinde üretim kapasitesini %250 oranında artırmayı, ihracat payını %70'e çıkarmayı ve Ar-Ge harcamalarını ise %10’un üzerine çıkarmayı planlıyor.

Üç vardiya tam kapasite çalışılması halinde sıcak daldırma galvanizleme tesisi yıllık yaklaşık 220.000 mt, metal imalat tesisi ise yıllık yaklaşık 180.000 mt üretim kapasitesine sahip. Yeni nesil üretim teknolojileriyle donatılan tesiste katma değerli ürünlerin devreye alınmasıyla birlikte ciroda güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme hedefleniyor.

Yaklaşık 130 kişilik ek istihdam ile toplam çalışan sayısı 222’ye ulaştı ve yaratılan ek istihdamın önümüzdeki dönemde 250 kişiyi bulması bekleniyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım 

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