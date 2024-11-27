Kazakistanlı Qarmet 1 No’lu konvertördeki yenileme çalışmalarını tamamladı

Daha önce ArcelorMittal Temirtau olarak bilinen Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, büyük bir bakım çalışmasının ardından 1 No’lu konvertörünü devreye aldığını açıkladı. Ekipmanların yenilenmesiyle Ocak-Ekim döneminde Qarmet, 3 milyon mt çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu seviye 2023’te kaydedilen yıllık üretim tonajına karşılık geliyor.

Yenileme çalışmalarıyla söz konusu konvertörün hacmi 234 m³’ten 270 m³’e çıkarılarak izabe kapasitesi artırıldı. Ayrıca konvertörde emisyonları azaltan ve çevre standartlarını iyileştiren modern bir gaz temizleme sistemi kuruldu.

Qarmet, bu yıl 3,5 milyon mt çelik üretimi ve 3,2 milyon mt çelik sevkiyatı gerçekleştirmeyi planlıyor.