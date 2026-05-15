Kazakistan Karaganda’da ilk modern metalurjik kok tesisini kuracak

Kazakistan hükümeti, Karaganda bölgesinde ülkenin ilk modern metalurjik kok tesisinin kurulmasına yönelik yatırım anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Söz konusu projenin üretim kapasitesinin yıllık 1 milyon mt seviyesinde yer almasının planlandığı, aynı zamanda Kazakistan’ın ilk büyük ölçekli kömür girişimlerinden biri olmasının beklendiği ifade edildi.

Anlaşmanın, Kazakistan Enerji Bakanlığı ile Kazakhstan Success Coking Energy arasında imzalandıktan sonra hükümet kararnamesiyle onaylandığı belirtildi.

Tam entegre metalurjik kok kompleksi kurulacak

Yapılan açıklamada proje kapsamında tam entegre metalurjik kok üretim kompleksinin inşa edileceği dile getirildi. Yatırımın, Kazakistan’ın sanayi işleme kapasitesini güçlendirmesinin ve yerel kömür kaynaklarının katma değerli kullanımını artırmasının beklendiği vurgulandı.

Kademeli olarak devreye alınacak projenin ilk fazının 2029 yılında faaliyete geçmesinin ve yıllık 500.000 mt’a varan metalurjik kok üretimi yapılmasının planlandığına dikkat çekildi. Tam kapasite olan yıllık 1 milyon mt seviyesine ise 2031 yılında ulaşılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Ayrıca toplam yatırım tutarının 63,5 milyar KZT (134,13 milyon $) seviyesinde olduğu ve projenin bölgede yaklaşık 500 kişiye kalıcı istihdam sağlamasının beklendiği öğrenildi.