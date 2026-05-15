 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kazakistan...

Kazakistan Karaganda’da ilk modern metalurjik kok tesisini kuracak

Cuma, 15 Mayıs 2026 13:43:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan hükümeti, Karaganda bölgesinde ülkenin ilk modern metalurjik kok tesisinin kurulmasına yönelik yatırım anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Söz konusu projenin üretim kapasitesinin yıllık 1 milyon mt seviyesinde yer almasının planlandığı, aynı zamanda Kazakistan’ın ilk büyük ölçekli kömür girişimlerinden biri olmasının beklendiği ifade edildi.

Anlaşmanın, Kazakistan Enerji Bakanlığı ile Kazakhstan Success Coking Energy arasında imzalandıktan sonra hükümet kararnamesiyle onaylandığı belirtildi.

Tam entegre metalurjik kok kompleksi kurulacak

Yapılan açıklamada proje kapsamında tam entegre metalurjik kok üretim kompleksinin inşa edileceği dile getirildi. Yatırımın, Kazakistan’ın sanayi işleme kapasitesini güçlendirmesinin ve yerel kömür kaynaklarının katma değerli kullanımını artırmasının beklendiği vurgulandı.

Kademeli olarak devreye alınacak projenin ilk fazının 2029 yılında faaliyete geçmesinin ve yıllık 500.000 mt’a varan metalurjik kok üretimi yapılmasının planlandığına dikkat çekildi. Tam kapasite olan yıllık 1 milyon mt seviyesine ise 2031 yılında ulaşılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Ayrıca toplam yatırım tutarının 63,5 milyar KZT (134,13 milyon $) seviyesinde olduğu ve projenin bölgede yaklaşık 500 kişiye kalıcı istihdam sağlamasının beklendiği öğrenildi.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Kazakistan BDT Çelik Üretimi Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Kazakistan merkezli Qarmet Karaganda tesisinde yeni kok bataryaları kuracak

16 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları yükseldi, ilave artışlar olabilir

15 May | Hurda ve Hammadde

Hindistan metalurjik kok ithalatına yönelik antidamping vergisinin beş yıl uzatılmasını önerdi, oranları düşürdü

30 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları artan talep ile yükseldi, üçüncü artış gündemde

24 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin’in metalürjik kok ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %10,3 arttı

21 Nis | Çelik Haberler

Çin’de yerel kok fiyatları koklaşabilir taş kömüründeki keskin artışın ardından yükseldi

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları önceki düşüşlerin ardından yatay seyretti

13 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları stok baskısı sebebiyle geriledi

06 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları yatay, talep durgun olduğundan herhangi bir değişim beklenmiyor

27 Şub | Hurda ve Hammadde

Metinvest’in ham çelik ve pik demir üretimi 2025 yılında düşüş gösterdi

25 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis