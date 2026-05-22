Qarmet yeni haddehanesiyle yüksek katma değerli çelik üretimini artırıyor

Cuma, 22 Mayıs 2026 11:51:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, Temirtau tesisindeki yeni haddehane projesinde ilk metal taşıyıcı yapının kurulmasının ardından inşaat aşamasına başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu proje, yüksek katma değerli çelik ürün portföyünü önemli ölçüde genişletecek ve çelik işleme kapasitesini artıracak.

Yeni tesis yüksek dayanımlı inşaat demiri üretecek

Yeni haddenin üretim kapasitesinin yıllık 540.000 mt seviyesinde yer alacağı ifade edildi. A600 ve A1000 kalite yüksek dayanımlı inşaat demirinin yanı sıra iç ve dış piyasalara yönelik köşebent ve U-profil gibi diğer çelik ürünlerinin üretiminin gerçekleştirileceği vurgulandı. Qarmet, yatırımın teknolojik modernizasyon, üretim verimliliğinin artırılması ve daha yüksek katma değerli çelik üretimine odaklanan uzun vadeli stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Yeni haddehanenin, Temirtau tesisinde devam eden büyük ölçekli modernizasyon projelerinden biri olarak öne çıktığı aktarıldı. Devam eden diğer yatırımlar arasında 8 ve 9 No’lu kok bataryalarının inşası, yeni galvanizleme ve polimer kaplama hattının devreye alınması ve modern döküm ve haddeleme kompleksinin inşasının yer aldığı paylaşıldı.

Katma değerli çelik ürünlerine odaklanılıyor

Qarmet, söz konusu projeler aracılığıyla inşaat demiri pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve katma değerli çelik ürün gamını genişletmeyi hedeflediğini bildirdi.

Ayrıca daha geniş kapsamlı modernizasyon stratejisi doğrultusunda operasyonel verimliliğini artırmayı ve Temirtau’nun teknolojik altyapısını geliştirmeyi amaçladığına dikkat çekti.


