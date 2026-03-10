Qarmet çelik üretimini desteklemek için Kentobe demir cevheri madenini genişletmeyi planlıyor

Kazakistan merkezli çelik üreticisi Qarmet, yerel çelik üretim faaliyetlerine yönelik hammadde arzını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak Kentobe demir cevheri yatağını genişleteceğini duyurdu.

Söz konusu sahada halihazırda açık ocak madenciliği yönteminin uygulandığı ve yıllık yaklaşık 750.000 mt demir cevheri üretimi gerçekleştirildiği ifade edildi. Operasyonel iyileştirmelerin devam etmesiyle üretimin bu yıl yaklaşık 850.000 mt seviyesine çıkmasının beklendiği paylaşıldı.

Yeraltı madenciliğine geçiş planlanıyor

Uzun vadeli geliştirme stratejisi kapsamında Qarmet, yeraltı madenciliğine geçiş yaparak madenin kapasitesini artırmayı planladığını dile getirdi.

Uzmanların tahminlerine göre yeraltı madenciliğine uygun demir cevheri rezervleri 100 milyon mt’un üzerinde yer alıyor. Bu miktarın, mevcut üretim kapasitesinin oldukça üzerinde bulunduğu ve uzun vadede sanayi faaliyetlerini destekleyecek potansiyeli olduğu belirtiliyor.

Öte yandan yeraltı madeninin inşasının 2028 yılında başlamasının planlandığı bildirildi. Mevcut açık ocak madenciliği faaliyetlerinin ise ilerleyen aşamada kurulacak yeraltı madenciliği kompleksine entegre edileceği vurgulandı.

Kentobe Sahası Direktörü Marlen Rysbekov, yeraltı madenciliğine geçişle birlikte Qarmet’in, çelik üretimine yönelik demir cevheri arzını güvence altına alabileceğine dikkat çekti.

Yatırım çelik operasyonlarının modernizasyonunu destekliyor

Kentobe sahasındaki genişleme projesinin, Qarmet’in çelik operasyonlarına yönelik daha geniş kapsamlı modernizasyon programının bir parçasını oluşturduğu aktarıldı. Ayrıca çelik operasyonlarına yapılan toplam yatırımın 400 milyon $’ı aştığı dile getirildi.

Şirket, madencilik faaliyetlerinin genişletilmesi, modern üretim teknolojilerinin uygulanması ve hammadde kaynaklarının güçlendirilmesiyle üretim artışının destekleneceğini ve operasyonel verimliliğin artacağını ekledi.